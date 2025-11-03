Serie A, Milan-Roma 1-0: Pavlovic-gol e Maignan para il rigore a Dybala, rossoneri a -1 dal Napoli

Nella ripresa si ribalta il copione, col Milan maggiormente propositivo e più volte vicino al gol del raddoppio. A sfiorarlo sono Ricci e Fofana prima, Nkunku poi con una deviazione fortunosa che impatta sul palo. Tra i rossoneri e il 2-0 si mette anche Hermoso al 68', col difensore dei giallorossi che salva sulla linea su conclusione a colpo sicuro di Leao. Gasperini prova a dare la scossa mandando in campo Dovbyk per avere una punta fisica per cercare di sfondare il muro difensivo del Diavolo, una scelta che dà subito i suoi frutti con l'ucraino che fa la sponda per Pellegrini che calciando subisce fallo dal limite. Sugli sviluppi della punizione Fofana in barriera allarga il braccio e Guida lì vicino non ha dubbi nel decretare il rigore per i giallorossi all'82', con Dybala che però viene ipnotizzato da Maignan dal dischetto. Nel finale la Roma ci prova e si fa arrembante, ma il Milan resiste e fa festa al triplice fischio con un successo che permette ai rossoneri di agganciare i giallorossi e l'Inter al secondo posto a un punto dal Napoli di Conte.