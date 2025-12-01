Milan, Allegri si coccola bomber Leao: giovedì la Lazio per continuare a correre anche in Coppa Italia

Il portoghese, da 9, ha avuto un grande avvio di stagione e non è da escludere che parta titolare anche all'Olimpico per l'impegno-bis contro i biancocelestidi Daniele Pezzini
Il Milan si gode la vetta della classifica di Serie A, in coabitazione col Napoli, e Max Allegri si coccola un Rafa Leao sempre più in versione bomber. L'avvio di stagione della squadra rossonera è stato entusiasmante in termini di risultati ed è andato di pari passo con le performance dell'attaccante portoghese, sempre più a suo agio nel ruolo di centravanti. Numeri alla mano, questo è per lui il miglior avvio di sempre in termini realizzativi, a pari merito con la stagione 2022/23 (5 gol nelle prime 13 di campionato), ma la sensazione è che questo sia solo l'inizio, anche perché di fatto la stagione di Rafa è iniziata con un mese di ritardo dopo l'infortunio rimediato ad agosto in Coppa Italia.
Allegri ha ritagliato per lui un ruolo centrale, in tutti i sensi. Una scelta all'apparenza coraggiosa, ma in realtà piuttosto logica, dato che in molti erano già convinti del suo potenziale in quella zona del campo. Anche il suo ex allenatore dei tempi delle giovanili dello Sporting lo ha confermato in una recente intervista, sottolineando come da bambino lo paragonava per velocità e tecnica a Ronaldo, il Fenomeno.
Al di là di tutto, ciò che ormai è chiaro è che sarà lui, insieme a Pulisic il punto di riferimento offensivo della squadra in questa stagione. Anche perché dagli altri attaccanti, Gimenez e Nkunku, finora non sono arrivate grandi risposte, al netto dei problemi fisici.
Anche per questo motivo è facile pensare che Leao venga escluso da un eventuale turnover in Coppa Italia. Giovedì all'Olimpico, in diretta dalle 21 su Italia 1, sarà ancora la Lazio l'avversaria dei rossoneri e il portoghese potrebbe essere confermato al centro dell'attacco, magari sostenuto da Loftus-Cheek. Allegri spera di recuperare Pulisic, ma difficilmente lo schiererà dal 1'. Qualche rotazione potrebbe farla in altri settori del campo: una chance da titolare potrebbero averla, ad esempio, Estupinan a sinistra al posto di Bartesaghi e De Winter in difesa, per far rifiatare ad esempio Tomori. In mezzo al campo dovrebbe vedersi dall'inizio Ricci e magari guadagnare minutaggio anche Jashari. Nessuno stravolgimento, comunque, ma solo qualche cambio ragionato, perché comunque la Coppa, così come la Supercoppa che scatterà a metà mese, è un obiettivo concreto, che Allegri non ha alcuna intenzione di snobbare.