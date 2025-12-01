Milan, Allegri si coccola bomber Leao: giovedì la Lazio per continuare a correre anche in Coppa Italia

Il Milan si gode la vetta della classifica di Serie A, in coabitazione col Napoli, e Max Allegri si coccola un Rafa Leao sempre più in versione bomber. L'avvio di stagione della squadra rossonera è stato entusiasmante in termini di risultati ed è andato di pari passo con le performance dell'attaccante portoghese, sempre più a suo agio nel ruolo di centravanti. Numeri alla mano, questo è per lui il miglior avvio di sempre in termini realizzativi, a pari merito con la stagione 2022/23 (5 gol nelle prime 13 di campionato), ma la sensazione è che questo sia solo l'inizio, anche perché di fatto la stagione di Rafa è iniziata con un mese di ritardo dopo l'infortunio rimediato ad agosto in Coppa Italia.