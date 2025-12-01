Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Milan, Allegri si coccola bomber Leao: giovedì la Lazio per continuare a correre anche in Coppa Italia

Il portoghese, da 9, ha avuto un grande avvio di stagione e non è da escludere che parta titolare anche all'Olimpico per l'impegno-bis contro i biancocelesti

di Daniele Pezzini
01 Dic 2025 - 11:38

Il Milan si gode la vetta della classifica di Serie A, in coabitazione col Napoli, e Max Allegri si coccola un Rafa Leao sempre più in versione bomber. L'avvio di stagione della squadra rossonera è stato entusiasmante in termini di risultati ed è andato di pari passo con le performance dell'attaccante portoghese, sempre più a suo agio nel ruolo di centravanti. Numeri alla mano, questo è per lui il miglior avvio di sempre in termini realizzativi, a pari merito con la stagione 2022/23 (5 gol nelle prime 13 di campionato), ma la sensazione è che questo sia solo l'inizio, anche perché di fatto la stagione di Rafa è iniziata con un mese di ritardo dopo l'infortunio rimediato ad agosto in Coppa Italia.

Da numero 10 a... L9

Allegri ha ritagliato per lui un ruolo centrale, in tutti i sensi. Una scelta all'apparenza coraggiosa, ma in realtà piuttosto logica, dato che in molti erano già convinti del suo potenziale in quella zona del campo. Anche il suo ex allenatore dei tempi delle giovanili dello Sporting lo ha confermato in una recente intervista, sottolineando come da bambino lo paragonava per velocità e tecnica a Ronaldo, il Fenomeno.

Al di là di tutto, ciò che ormai è chiaro è che sarà lui, insieme a Pulisic il punto di riferimento offensivo della squadra in questa stagione. Anche perché dagli altri attaccanti, Gimenez e Nkunku, finora non sono arrivate grandi risposte, al netto dei problemi fisici.

Leao titolare anche in Coppa Italia?

Anche per questo motivo è facile pensare che Leao venga escluso da un eventuale turnover in Coppa Italia. Giovedì all'Olimpico, in diretta dalle 21 su Italia 1, sarà ancora la Lazio l'avversaria dei rossoneri e il portoghese potrebbe essere confermato al centro dell'attacco, magari sostenuto da Loftus-Cheek. Allegri spera di recuperare Pulisic, ma difficilmente lo schiererà dal 1'. Qualche rotazione potrebbe farla in altri settori del campo: una chance da titolare potrebbero averla, ad esempio, Estupinan a sinistra al posto di Bartesaghi e De Winter in difesa, per far rifiatare ad esempio Tomori. In mezzo al campo dovrebbe vedersi dall'inizio Ricci e magari guadagnare minutaggio anche Jashari. Nessuno stravolgimento, comunque, ma solo qualche cambio ragionato, perché comunque la Coppa, così come la Supercoppa che scatterà a metà mese, è un obiettivo concreto, che Allegri non ha alcuna intenzione di snobbare.

Leggi anche

Allegri dopo il 90': le scuse al vice di Sarri e il discorso d'orgoglio alla squadra

milan

Ultimi video

00:58
MCH RIO FESTA FLAMENGO MCH

A Rio festa grande per il Flamengo. L'ex Juve Danilo gran mattatore

01:30
Obiettivo 20 gol

Milan, il nuovo Leao: obiettivo 20 gol

01:33
Cercasi un'occasione

Juve, Zhegrova cerca un'occasione

00:22

Barça-Atletico, la supersfida martedì in seconda serata su Italia 1

01:00
MCH VLAHOVIC J MEDICAL 01-12 MCH

Vlahovic al JMedical tra smorfie e preoccupazione

00:33
Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

01:20
HIGHLIGHTS BOCA-RIVER 1/12 MCH

Boca-Argentinos Jrs: emozioni senza fine, l'urlo di Buenos Aires

03:11
DICH CANDELA DA MIAMI DICH

Candela: "Roma battuta dalla squadra più forte insieme all'Inter. Quasi meglio così..."

01:28
DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

01:50
Buongiorno: "Grande spirito"

Buongiorno: "Grande spirito"

02:05
Lecce-Torino 2-1: gli highlights

Lecce-Torino 2-1: gli highlights

03:05
Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

03:47
Roma-Napoli 0-1: gli highlights

Roma-Napoli 0-1: gli highlights

04:06
Pisa-Inter 0-2: gli highlights

Pisa-Inter 0-2: gli highlights

01:29
Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

00:58
MCH RIO FESTA FLAMENGO MCH

A Rio festa grande per il Flamengo. L'ex Juve Danilo gran mattatore

I più visti di Milan

Stagione 2025-26 (Milan): 28 punti dopo 13 partite

Allegri a quota 28 punti dopo 13 giornate: quanti ne aveva negli anni degli scudetti?

Milan-Lazio, per i vertici arbitrali non era rigore e il VAR Di Paolo sarà fermato

DICH ALLEGRI POST MILAN-LAZIO 29/11 DICH

Allegri: "Collu? Ha arbitrato bene"

Allegri espulso, la frase all'arbitro Collu e la rissa sfiorata col vice di Sarri

Contro la Lazio basta una zampata di Leao: Allegri batte anche Sarri e vola in vetta alla classifica

Milan-Lazio, protesta social biancoceleste: "Le immagini parlano da sole"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:01
Pietrangeli, Figc: "Un momento di raccoglimento in tutte le gare"
12:56
Coppa Italia: gli arbitri degli ottavi, Juve-Udinese a Fourneau
12:12
Olanda, Ajax-Groningen sarà recuperata martedì a porte chiuse
11:11
Milan, parla l'ex tecnico di Leao: "È un 9, da piccolo mi ricordava Ronaldo"
10:19
Cagliari con un passo troppo lento, altre corrono di più