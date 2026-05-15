Roma-Lazio a mezzogiorno non è un record: quella volta che si giocò alle 10.30

15 Mag 2026 - 09:05

Roma-Lazio in programma domenica alle 12 non rappresenterà l’appuntamento più "mattiniero" nella storia dei giallorossi. Il primato assoluto appartiene infatti a un Roma-Verona del 13 ottobre 1957, quando le due squadre scesero in campo alle 10:30 del mattino per evitare la sovrapposizione pomeridiana con un altro evento sportivo concomitante. Quella "Roma a colazione" si impose per 2-1 sui veneti in una sfida che resta tuttora un unicum per la Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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