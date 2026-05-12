Allegri e i dirigenti cambiano di nuovo i piani del Milan verso Genova: squadra in ritiro 'solo' da giovedì

Il Milan cambia i piani in vista della trasferta di Genova. I rossoneri, fa sapere MilanNews, non andranno in ritiro nella giornata di mercoledì bensì in quella di giovedì: la decisione è arrivata dopo un confronto tra Allegri e la dirigenza. Mercoledì Maignan e compagni svolgeranno invece una doppia seduta in attesa di scoprire data e orario della sfida con i liguri dopo la decisione della Questura di Roma e il successivo ricorso della Lega.