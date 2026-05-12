MILAN

Allegri e i dirigenti cambiano di nuovo i piani del Milan verso Genova: squadra in ritiro 'solo' da giovedì

I rossoneri, in emergenza, non avranno scelta a Marassi: serve una vittoria

12 Mag 2026 - 19:47
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Il Milan cambia i piani in vista della trasferta di Genova. I rossoneri, fa sapere MilanNews, non andranno in ritiro nella giornata di mercoledì bensì in quella di giovedì: la decisione è arrivata dopo un confronto tra Allegri e la dirigenza. Mercoledì Maignan e compagni svolgeranno invece una doppia seduta in attesa di scoprire data e orario della sfida con i liguri dopo la decisione della Questura di Roma e il successivo ricorso della Lega.

I rossoneri, chiamati a rialzare la testa per non buttare una positiva prima parte di stagione, torneranno quindi in ritiro a sette anni dall'ultima volta: ai tempi era il maggio del 2019 con Gattuso alla guida del Milan. La speranza è quella di motivare a dovere la squadra, apparsa decisamente disunita e a corto di energie mentali nelle ultime sfide perse con Sassuolo e Atalanta. Serve soprattutto dare una risposta ai tifosi, furenti contro la proprietà targata RedBird.

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Intanto a Marassi potrebbe rivedersi Luka Modric, fuori nelle ultime uscite dopo la frattura dello zigomo. Il campione croato spinge per rientrare e molto dipenderà dagli esami che l'ex Real Madrid svolgerà in settimana. Se il riscontro sarà positivo Modric potrebbe almeno andare in panchina con una maschera protettiva. 

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