Mondiali 2026, consegnato alla Fifa lo stadio Azteca di Città del Messico

Dopo diciotto mesi di lavori, la società che gestisce lo Stadio Azteca — recentemente ribattezzato Stadio Banorte — ha consegnato il complesso alla Fifa. L'impianto si chiamerà temporaneamente "Stadio di Città del Messico" per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, "farà storia come l'unico a livello globale a ospitare tre rassegne iridate". L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dell'11 giugno. Le novità comprendono un campo in erba naturale rinforzata, moderni impianti sonori e grandi schermi luminosi. Sono state inoltre posate reti ottiche per offrire un collegamento Wi-Fi gratuito al pubblico, oltre alla creazione di ampie zone di accoglienza e svago. I gestori hanno dichiarato: "È motivo di enorme orgoglio far parte di questo momento storico per il Messico e per il calcio internazionale". Affidando l'operatività alla Fifa per la durata della competizione, i responsabili hanno concluso: "Auguriamo successo a tutte le nazionali che giocheranno nel nostro campo, in particolare alla nostra nazionale, quella del Messico".