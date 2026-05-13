La proposta della Lega Serie A: derby di Roma alle 12 e posticipo per gli Internazionali. Per ora non c'è accordo
La Lega di A ci riprova: finalissima del tennis alle 17.30? Prefettura e Federtennis non hanno ancora dato l'ok, Simonelli: "Senza risposta, ricorso al Tar"
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Dopo giorni di grande tensione tra Lega Serie A e Prefettura di Roma sugli orari del derby capitolino e della finale degli Internazionali di tennis di domenica 17 maggio per la gestione dell'ordine pubblico, la Lega guidata da Ezio Simonelli tenta una nuova strada per salvare la domenica calcistica.
Questa la proposta della Lega Serie A, a cui però al momento manca l'ok della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel): Roma-Lazio anticipata alle ore 12 e finale degli Internazionali posticipata alle 17.30, per allontanare una concomitanza che di fatto sarebbe stata sfiorata.
Tutto ciò dopo un martedì di colpi di scena, con la Prefettura di Roma che aveva di fatto obbligato lo spostamento alla serata di lunedì 18 maggio del derby di Roma e quindi delle partite delle altre squadre in lotta per le coppe europee: Napoli, Juventus, Milan e Como. Ovvero i match Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.
La Lega Serie A non avrebbe problemi a spostare il clou della 37esima giornata alle ore 12. Il pallone ora è in mano alla Fitp, che dovrebbe accettare la proposta di posticipo della finale degli Internazionali. A quel punto, anche la Prefettura dovrebbe ratificare i nuovi orari di domenica. Al momento, dopo la proposta della Lega Serie A, non si è ancora trovato un accordo tra le parti.
Simonelli: "Senza risposta entro stasera faremo ricorso al Tar"
"Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Abbiamo fatto una proposta al Ministero degli Interni, per trovare una soluzione che è quella di dare la nostra disponibilità ad anticipare alle 12 l'inizio di tutte e 5 le partite". Lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, dopo l'Assemblea della Lega di serie A. "Ci auguriamo di ricevere una risposta a questa nostra proposta entro sera. Se non dovessimo avere una risposta entro sera dovremmo comunque presentare ricorso al Tar". E ancora: "Dando una disponibilità noi di mezz'ora, e mi auguro che la stessa la possa dare anche la Federtennis e Sport e Salute, diamo un'ora in più per far defluire le persone. Riteniamo che questo sia un lasso di tempo più che adeguato per consentire il deflusso allo stadio. Mi auguro si possa trovare soluzione intelligente per consentire che questi due eventi si svolgano in serenità senza scontri e che questo passo possa andare nell'ottica di privilegiare anche tutti gli altri tifosi".
Come cambierebbe la 37esima giornata di Serie A se il derby di Roma fosse anticipato alle ore 12:
Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12
Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12
Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12
Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12
Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12
Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15
Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18
Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45
Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45