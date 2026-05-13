La proposta della Lega Serie A: derby di Roma alle 12 e posticipo per gli Internazionali. Per ora non c'è accordo

"Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Abbiamo fatto una proposta al Ministero degli Interni, per trovare una soluzione che è quella di dare la nostra disponibilità ad anticipare alle 12 l'inizio di tutte e 5 le partite". Lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, dopo l'Assemblea della Lega di serie A. "Ci auguriamo di ricevere una risposta a questa nostra proposta entro sera. Se non dovessimo avere una risposta entro sera dovremmo comunque presentare ricorso al Tar". E ancora: "Dando una disponibilità noi di mezz'ora, e mi auguro che la stessa la possa dare anche la Federtennis e Sport e Salute, diamo un'ora in più per far defluire le persone. Riteniamo che questo sia un lasso di tempo più che adeguato per consentire il deflusso allo stadio. Mi auguro si possa trovare soluzione intelligente per consentire che questi due eventi si svolgano in serenità senza scontri e che questo passo possa andare nell'ottica di privilegiare anche tutti gli altri tifosi".