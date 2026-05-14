Ibrahimovic può essere l'uomo forte nel 'nuovo' Milan: così Allegri può lasciare, alta tensione tra i due

"Dobbiamo restare tutti uniti per il bene del Milan". Non erano parole a caso quelle di Max Allegri che da tempo deve fare i conti con un Milan spaccato al suo interno. La presenza di più correnti a Casa Milan non è più un mistero, e a fine stagione potrebbe esserci un repulisti da parte di Gerry Cardinale. Il futuro in rossonero di Igli Tare è a rischio, e potrebbe esserlo anche quello di Giorgio Furlani, pesantemente criticato dal tifo organizzato solo pochi giorni fa. L'attuale ad, anche qui non sveliamo nessun segreto, ha preso da tempo contatti per Tony D'Amico, ds ai saluti con l'Atalanta, per disegnare un nuovo Milan per la stagione 2026/2027.