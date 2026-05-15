Consegnato alla Fifa lo stadio Azteca di Città del Messico

15 Mag 2026 - 10:15
Azteca (Città del Messico) © Getty Images

Azteca (Città del Messico) © Getty Images

Città del Messico ha ufficialmente consegnato alla FIFA lo Stadio Azteca, che ospiterà alcune gare dei Mondiali di calcio 2026. La cerimonia si è svolta il 15 maggio 2026 alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti della FIFA, segnando il completamento della fase di ristrutturazione e ammodernamento dell'impianto durato 18 mesi. Considerato uno degli stadi più iconici del calcio mondiale, l'Azteca è stato sottoposto a lavori di adeguamento agli standard richiesti per la Coppa del Mondo, con interventi su sicurezza, accessibilità, comfort degli spettatori e potenziamento dei servizi interni. L'impianto supera gli 80mila posti ed è ora pronto ad accogliere tifosi e squadre da tutto il mondo. Durante la cerimonia è stato sottolineato il valore simbolico dello stadio per il Messico e per la storia del calcio internazionale, ricordando le finali dei Mondiali del 1970 e del 1986 disputate proprio nell'impianto. Lo Stadio Azteca, inaugurato nel 1966, sarà uno dei tre impianti messicani coinvolti nel torneo organizzato insieme a Stati Uniti e Canada, confermandosi una delle sedi più rappresentative dell'intero Mondiale 2026.

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