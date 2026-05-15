Consegnato alla Fifa lo stadio Azteca di Città del Messico

Città del Messico ha ufficialmente consegnato alla FIFA lo Stadio Azteca, che ospiterà alcune gare dei Mondiali di calcio 2026. La cerimonia si è svolta il 15 maggio 2026 alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti della FIFA, segnando il completamento della fase di ristrutturazione e ammodernamento dell'impianto durato 18 mesi. Considerato uno degli stadi più iconici del calcio mondiale, l'Azteca è stato sottoposto a lavori di adeguamento agli standard richiesti per la Coppa del Mondo, con interventi su sicurezza, accessibilità, comfort degli spettatori e potenziamento dei servizi interni. L'impianto supera gli 80mila posti ed è ora pronto ad accogliere tifosi e squadre da tutto il mondo. Durante la cerimonia è stato sottolineato il valore simbolico dello stadio per il Messico e per la storia del calcio internazionale, ricordando le finali dei Mondiali del 1970 e del 1986 disputate proprio nell'impianto. Lo Stadio Azteca, inaugurato nel 1966, sarà uno dei tre impianti messicani coinvolti nel torneo organizzato insieme a Stati Uniti e Canada, confermandosi una delle sedi più rappresentative dell'intero Mondiale 2026.