Champions, la salvi chi può: dal Napoli al Como, ecco chi ha pià chance di farcela

D'altro canto non sta benissimo nemmeno la Roma che ha sì raddrizzato la sfida di Parma in extremis, ma al Tardini ha rischiato moltissimo di compromettere il proprio inseguimento al quarto posto (poi agganciato) e lunedì sera è attesa dal derby contro la Lazio. Come Allegri, Gasperini non può sbagliare nulla. Dopo la Lazio è atteso dalla trasferta di Verona. Servono sei punti per sperare e potrebbero non bastare, perché la classifica avulsa la penalizza.



Non può sbagliare niente nemmeno il Como (65 punti), che insegue Milan e Roma con due lunghezze di ritardo, ma può comunque sperare nel colpaccio. I lariani, tra l'altro messi benino negli scontri diretti (soprattutto nel caso di arrivo a pari punti di tre squadre), hanno perso l'ultima partita quasi un mese fa sul campo del Sassuolo, ma poi hanno vinto a Genova, pareggiato contro il Napoli e battuto il Verona. Insomma, sono in palla e tra Parma in casa e Cremonese fuori hanno tutte le possibilità di strappare sei punti e vedere poi cos'avranno fatto le altre. Fabregas, già ovviamente soddisfatto della qualificazione matematica alle coppe, non ha nulla da perdere. E proprio per questo potrebbe essere tremendamente pericoloso.