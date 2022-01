Milan, sollievo Kessie: escluse lesioni, lunedì tornerà in gruppo

milan

Buone notizie dalla Tac fatta dopo l'infortunio con la Costa d'Avorio: il centrocampista ci sarà nel derby

Il Milan e Stefano Pioli tirano un sospiro di sollievo: Franck Kessie ci sarà contro l'Inter alla ripresa del campionato. Il centrocampista si era fatto male al fianco sinistro in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio ma l'esito degli esami ha regalato buone notizie, la Tac ha dato esito negativo ed escluso lesioni. Kessie sta molto meglio, tornerà in Italia nel weekend e quindi lunedì si unirà al gruppo alla ripresa degli allenamenti. Getty Images

Il 25enne era stato sostituito alla mezz'ora del match contro l'Egitto: molto dolorante, aveva preoccupato l'ambiente rossonero in vista del derby. Tutto superato considerato l'esito degli esami. Ora Kessie, vista l'eliminazione della Costa d'Avorio, è pronto a far ritorno a Milanello e tornare agli ordini di Pioli per preparare al meglio una partita molto importante in chiave scudetto.