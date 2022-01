Milan in ansia per Kessie: ivoriano fuori per infortunio in Coppa d'Africa

Notizie poco piacevoli per il Milan in arrivo dalla Coppa d'Africa. Durante l'ottavo di finale tra Costa d'Avorio ed Egitto, il centrocampista rossonero Franck Kessie è uscito per infortunio dopo trenta minuti. Dopo diversi minuti con un dolore al fianco, Kessie ha alzato bandiera bianca chiedendo il cambio per un problema muscolare. Le lacrime all'uscita dal campo non sono un buon presagio per il Milan, ma gli esami strumentali diranno di più sulla situazione.