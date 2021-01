Milan, segnali dal destino: i precedenti che dicono scudetto

LA STATISTICA

"Nessun dramma", questo il diktat di Pioli dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta. Un passaggio a vuoto per il Milan, certamente, ma i rossoneri in stagione hanno già dimostrato di saper reagire: in questo senso diventa psicologicamente fondamentale il derby di Coppa Italia di martedì contro l'Inter. Un ko che brucia, ma che può anche essere interpretato positivamente visto che è arrivato il titolo di Campione d'inverno visto il contemporaneo mezzo passo falso dei nerazzurri a Udine. Segnali del destino?

Certamente a far tornare un pizzico di buonumore in casa rossonera ci sono le statistiche. In passato, infatti, è già successo 8 volte che la squadra in testa a metà strada perdesse l'ultima giornata del girone d'andata e poi vinse il campionato. Un precedente poi riguarda proprio i rossoneri che persero contro il Varese nel 1967-68 prima di laurearsi campioni d'Italia. Poi la Juve nel 1957-58, nel 1994-95, nel 2012-13, il Verona 1984-85, l'Inter nel 1988-89 e nel 2008-09 e il Napoli nel 1989-90. Insomma, niente drammi, come dice proprio Pioli.