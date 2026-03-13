Roma, Dan Friedkin: "Con nuovo sponsor coinvolgeremo tifosi su tutte piattaforme"

"Condividiamo con Eurobet.live l'ambizione di sviluppare una serie di iniziative digitali pensate per coinvolgere i tifosi su tutte le nostre piattaforme. Combinando la portata globale e la passione della nostra fanbase con l'esperienza di Eurobet.live nell'infotainment e nel mondo digital, siamo convinti che questa partnership creerà nuovi e innovativi modi per permettere ai tifosi di connettersi con il club". Così il cicepresidente della Roma, Ryan Friedkin dopo l'annuncio dell'accordo pluriennale del club giallorosso con Eurobet.live, che diventa il nuovo Main Sponsor. A partire da questa stagione e fino alla 28/29, il brand Eurobet.live comparirà sulla maglia della Prima Squadra. L'accordo rappresenta un passo nel percorso di crescita commerciale del Club e testimonia la volontà di sviluppare progetti innovativi dedicati ai tifosi, rafforzando il rapporto tra la Roma, i suoi partner e la comunità sportiva.