Inter, Marotta e Milito assieme: scambio di maglie tra presidenti nerazzurri

Diego Milito è a Milano, come dimostrato dalla cena al ristorante di Javier Zanetti assieme a Nico Paz, e ha fatto un salto anche nella sede dell'Inter, con cui aveva conquistato nel 2010 il Triplete. Proprio sui social nerazzurri è stata postata la foto tra il Principe, oggi presidente del Racing Club de Avellaneda, e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter: uno scatto che racchiude due numeri uno, come si legge nella relativa caption "oru presidents".