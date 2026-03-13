Inter, Marotta e Milito assieme: scambio di maglie tra presidenti nerazzurri

13 Mar 2026 - 16:19
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Diego Milito è a Milano, come dimostrato dalla cena al ristorante di Javier Zanetti assieme a Nico Paz, e ha fatto un salto anche nella sede dell'Inter, con cui aveva conquistato nel 2010 il Triplete. Proprio sui social nerazzurri è stata postata la foto tra il Principe, oggi presidente del Racing Club de Avellaneda, e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter: uno scatto che racchiude due numeri uno, come si legge nella relativa caption "oru presidents".

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