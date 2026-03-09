Sergio Ramos a San Siro su assist di Modric che esulta: "Abbiamo avuto un po' del suo spirito"

Ospite a sorpresa ieri a San Siro per assistere dal vivo al derby vinto 1-0 al Milan. A bordocampo infatti si è visto Sergio Ramos, ex compagno di Luka Modric che gli ha procurato un biglietto nell'area hospitality. "Sono molto felice che Sergio sia venuto - le parole del croato al termine della partita -. Oggi abbiamo avuto un po' del suo spirito". Qualche ora dopo il centrale 39enne ha risposto Modric sui social: "Grazie mille Lukita mio". Lo spagnolo è attualmente svincolato e tra i tifosi rossoneri c'è chi lo accoglierebbe volentieri a Milanello nella prossima stagione.