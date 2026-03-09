1 di 8
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

IL GRANDE OSPITE

Sergio Ramos a San Siro su assist di Modric che esulta: "Abbiamo avuto un po' del suo spirito"

Il 39enne, attualmente svincolato, ha portato fortuna ai rossoneri che hanno vinto il secondo derby stagionale 

09 Mar 2026 - 13:38
8 foto

Ospite a sorpresa ieri a San Siro per assistere dal vivo al derby vinto 1-0 al Milan. A bordocampo infatti si è visto Sergio Ramos, ex compagno di Luka Modric che gli ha procurato un biglietto nell'area hospitality. "Sono molto felice che Sergio sia venuto - le parole del croato al termine della partita -. Oggi abbiamo avuto un po' del suo spirito". Qualche ora dopo il centrale 39enne ha risposto Modric sui social: "Grazie mille Lukita mio". Lo spagnolo è attualmente svincolato e tra i tifosi rossoneri c'è chi lo accoglierebbe volentieri a Milanello nella prossima stagione.

Ultimi video

03:19
DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

01:39
Inter, i promossi e i bocciati del derby

Inter, i promossi e i bocciati del derby

01:28
Milan, i promossi e i bocciati del derby

Milan, i promossi e i bocciati del derby

01:57
Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

02:00
Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

02:08
Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

02:15
Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

01:11
Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

01:11
Genoa-Roma 2-1: gli highlights

Genoa-Roma 2-1: gli highlights

01:10
Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

01:13
Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Bologna-Verona 1-2: gli highlights

03:15
Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

02:00
Dimarco: "Abbiamo creato troppo poco, ma niente paura, gestiamo il vantaggio"

Dimarco: "Abbiamo creato troppo poco, ma niente paura, gestiamo il vantaggio"

01:33
MCH BENFICA-PORTO 2-2 MCH

Benfica-Porto 2-2: highlights

01:02
DICH GROSSO PRE LAZIO 8/3 DICH

Grosso: "Abbiamo fatto cose incredibili"

03:19
DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

I più visti di Milan

 Alessandro Bastoni

Il caso Bastoni aleggia anche sul derby: le parole di Chivu e il messaggio (indiretto) di Allegri

Milan-Inter: spettacolo in campo e sugli spalti FOTO

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

LIVE Milan-Inter, l'avvicinamento al derby: record di incassi per la A, Curva Sud rinuncia alla coreografia

Da Shevchenko a Zanetti, tutti i record del derby del Milano