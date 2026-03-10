Milan, società sempre più vicina e Allegri blindato: questi i piani di Cardinale

Il blitz milanese di Gerry Cardinale ha portato fortuna al Milan e gli ha permesso di avere un po' più chiare le dinamiche interne del club. Il derby è coinciso con una delle serate migliori di Massimiliano Allegri rendendo evidente al vertice rossonero quanto sia fondamentale la sua presenza per programmare il futuro. Il posto Champions è ormai blindato, come l'opzione per il rinnovo fino al 2028. Nulla di nuovo, in ogni caso. Quello che cambia dopo la vittoria con l'Inter, oltre a riaprire una sotterranea ambizione tricolore, è la volontà di coinvolgere maggiormente Max nelle vicende legate all'organizzazione e al mercato. Trasformarlo, insomma, più nella figura di un manager all'inglese. Il ruolo, obbiettivamente, gli si addice, visto che la parte di campo può essere svolta, con grande serietà, da uno staff particolarmente nutrito che già ora è parte integrante delle decisioni tecniche, anche se alla fine l'ultima parola spetta a lui.