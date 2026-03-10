Il Milan ritrova il suo bomber: primo allenamento per Gimenez, i compagni lo festeggiano

© acmilan.com
Il messicano potrebbe essere convocato per la partita di domenica in casa della Lazio
Riecco Santiago Gimenez. A distanza di cinque sei mesi dall'ultima apparizione in campionato (era lo scorso 28 ottobre, Atalanta-Milan 1-1) e l'operazione alla caviglia, il messicano è tornato ad allenarsi oggi a Milanello. L'attaccante, come si vede nella foto postata dai rossoneri, è stato accolto in maniera festante dai compagni: da vedere adesso se Allegri deciderà di convocarlo per la sfida di domenica sera in casa della Lazio. La decisione verrà presa nei prossimi giorni.
Nel corso di questa stagione Santiago Gimenez ha disputato 9 partite fornendo un assist nel corso della vittoria per 2-1 sulla Fiorentina di ottobre. Il rientro dell'ex Feyenoord è stato accolto con piacere anche dagli stessi tifosi rossoneri come si può vedere dai commenti social apparsi sotto il post pubblicato oggi dal club di Via Aldo Rossi. "Forza Bebote, siamo con te" hanno scritto in molti oppure "Finalmente il nostro bomber è tornato".
