Il Milan ritrova il suo bomber: primo allenamento per Gimenez, i compagni lo festeggiano

Nel corso di questa stagione Santiago Gimenez ha disputato 9 partite fornendo un assist nel corso della vittoria per 2-1 sulla Fiorentina di ottobre. Il rientro dell'ex Feyenoord è stato accolto con piacere anche dagli stessi tifosi rossoneri come si può vedere dai commenti social apparsi sotto il post pubblicato oggi dal club di Via Aldo Rossi. "Forza Bebote, siamo con te" hanno scritto in molti oppure "Finalmente il nostro bomber è tornato".