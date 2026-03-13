Runjaic: "La Juventus è una squadra eccellente, tra le più forti"

"Contro una squadra come la Juventus abbiamo bisogno di una gara eccellente per poter ottenere dei punti. Assieme all'Inter, secondo me è una delle formazioni più forti del campionato. Dobbiamo essere pronti. Mi piacerebbe conquistare i primi punti contro di loro, fino ad oggi da quando sono in Italia non ci sono mai riuscito". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia dell'anticipo della sua Udinese con i bianconeri di Spalletti. "Su Solet decideremo a breve se convocarlo - ha precisato -: in ogni caso, sarà disponibile soltanto per un possibile spezzone e partirebbe dalla panchina. La Juve, sulla base del gioco e delle occasioni create, avrebbe dovuto avere più punti di quelli raccolti - ha osservato il tecnico tedesco - ma se sapremo mantenere la concentrazione e con il sostegno del pubblico, potremo rendere loro la vita difficile. A volte bisogna andare a cercarsi la fortuna ed è ciò che vogliamo fare. Zaniolo è al 100% anche dal punto di vista mentale - ha assicurato il mister dei friulani -: sono sicuro che darà un grande contributo, la sua energia è spesso decisiva. Quando vince i duelli trasmette vitalità a tutta la squadra. Ha già segnato all'andata: ha grandi ambizioni e vorrebbe tornare a giocare per la nazionale di Gattuso. Atta è alla sua prima stagione completa in una squadra professionistica: ha avuto qualche acciacco, ma conto su di lui già da domani". Circa gli avversari, ci sono molte individualità da temere, come "Yildiz che è tra i più bravi a saltare l'uomo del torneo, ma hanno tanti campioni che possono sparigliare le carte in ogni istante. Restiamo fiduciosi di poter fare male agli avversari: Davis e Zaniolo sono molto insidiosi per tutti". Runjaic è felice dell'andamento della stagione: "E' ciò che mi aspettavo: per migliorare in termini di risultati sul lungo termine servono tanti elementi. Ma restiamo alla gara di domani, alla Juventus, alle modalità di batterla, magari con una difesa più ermetica e sfruttando meglio i calci piazzati. Un neo da rimuovere? Concessi troppi calci di rigore. La Juventus ha qualità elevata, corre molto, ruota molto le posizioni, sono sicuri palla al piede, pressano alto - ha concluso Runjaic - :sappiamo che dovremo coprire adeguatamente gli spazi".