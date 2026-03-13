"Rosa Camuna a Bastoni? Allora a Kalulu il premio 'cornuto e mazziato'"

"Come cittadino, assessore regionale e Presidente dello 'Juventus club Amici del Pirellone Gianluca Vialli' sono il primo a condannare i fischi negli stadi e l'accanimento mediatico nei confronti del calciatore dell'Inter, Alessandro Bastoni. Ma da qui a volerlo premiare con un alto riconoscimento di Regione Lombardia, ce ne passa…". Questo il commento di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile e Presidente dello Juventus Club 'Amici del Pirellone Gianluca Vialli' di Regione Lombardia, che annovera tra gli iscritti assessori e consiglieri regionali di ogni parte politica. "Lungi da me fare polemica nei confronti di chi ha candidato Bastoni alla massima onorificenza della Lombardia. Tutto è lecito e possibile. Credo però che le scuse tardive del calciatore non rappresentino certamente un valore positivo né possano diventare un esempio di rispetto per il gioco, gli avversari e i tifosi, come ho letto nella motivazione dei proponenti", ha aggiunto. "Piuttosto, per metterla sull'ironico, a questo punto credo che si possa proporre il povero Kalulu come vincitore morale del Premio 'Cornuto e mazziato': espulso per un fallo che non ha commesso e che in più deve vedere il protagonista della simulazione, appunto Bastoni, addirittura osannato e proposto per un premio di lealtà e correttezza…", ha concluso.