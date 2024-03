Milan, problemi per Bennacer e Maignan: l'algerino torna in Italia 

MILAN

I due rossoneri tengono in allarme Pioli. Intanto oggi ripartono gli allenamenti a Milanello

Ismael Bennacer e Mike Maignan non lasciano tranquillo il Milan durante la sosta, l'ultima prima del rush finale di stagione. L'algerino, convocato dalla propria nazionale dopo la deludente Coppa d'Africa (fuori alla fase ai gironi) ha dato subito forfait per un leggero problema fisico. Per il portiere invece, ancora nessun allenamento con la Francia di Deschamps a causa di un dolore ai tendini dei muscoli posteriori della coscia. L'ex Lille potrebbe saltare la prestigiosa amichevole di sabato sera con la Germania (ore 21, diretta esclusiva Mediaset su Canale 20).

Poca serenità quindi per il portiere, protagonista non di una delle sue migliori stagioni: infortunatosi con lo Slavia Praga (contusioni al ginocchio), il 28enne ha giocato comunque a Verona la scorsa domenica. Al Bentegodi poi, nei minuti finali, un altro fastidio fisico: al momento non è previsto un suo ritorno a Milanello. Cosa che invece accadrà sul fronte Bennacer, già diretto a Carnago. La volontà comune di Algeria e Milan è quella di non correre rischi: da qui la decisione di permetterne immediatamente il rientro in Italia per favorirne le cure. Al momento non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante. Intanto il gruppo squadra rossonero tornerà ad allenarsi quest'oggi: tanti gli assenti, si comincerà a preparare la sfida in casa della Fiorentina programmata per sabato 30 marzo.