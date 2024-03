Giroud tratta per trasferirsi in Mls: il Milan accelera la caccia al successore

MILAN

Il francese dialoga con il Los Angeles FC: addio sempre più vicino, Zirkzee resta il preferito in Via Aldo Rossi

© Getty Images Il Milan comincia ad avere una certa fretta sul fronte prima punta. L'estate si avvicina e la conferma della voglia di Giroud di provare esperienze altrove, costringono i rossoneri ad accelerare. D'altronde i prezzi sul mercato per gli attaccanti sono ormai folli: per assicurarsi profili importanti è necessario sborsare milioni su milioni. Giocare d'anticipo è una delle chiavi: non a caso in Via Aldo Rossi sono già iniziati i movimenti sul fronte Zirkzee ma non solo.

Zirkzee, per il quale appare assai difficile un ritorno al Bayern Monaco (i bavaresi possono riacquistarlo per 40 milioni di euro), è il nome preferito a Milanello: la somiglianza con Ibrahimovic è un fattore non da poco. Il ragazzo dai folti ricci sarebbe, almeno sulla carta, il successore di Olivier Giroud. I due, sebbene abbiano caratteristiche ben diverse, condividono la stessa fame. Il francese, in scadenza a giugno, ha capito che non sarà la punta di riferimento al Milan da giugno in poi: da qui la scelta di guardarsi attorno per una nuova esperienza.

Magari una avventura a stelle e strisce visto che i dialoghi per un trasferimento al Los Angeles FC proseguono a gonfie vele. Nulla di definito, ma la conferma di come l'esperienza a Milano dell'ex Chelsea e Arsenal potrebbe davvero concludersi. Giroud, arrivato a zero alla corte di Pioli, si è rivelato un ottimo affare: per il nuovo bomber il Milan dovrà stanziare un budget importante. Per Zirkzee la concorrenza della Premier League, leggasi Manchester United, sarà forte, ma non è l'unico nome: nella lista ci sono pure Sesko del Lipsia e Gimenez del Feyenoord, messicano già sondato in passato. La certezza, al momento, è una sola: l'ultima parola spetterà a Ibrahimovic.