Milan, parla Kjaer: "Voglio vincere lo scudetto e restare qui a lungo"

Dall'Europeo, col dramma di Eriksen, alle ambizioni personali e quelle del suo Milan. Ecco Simon Kjaer che, dalle colonne del Corriere della Sera, parla a ruota libera di tutto, riavvolgendo il nastro di questa lunga estate. Vivo, vivissimo, il ricordo dell'Europeo con la grande paura per il compagnano di squadra: "Era un giorno storico per tutti noi danesi, la prima partita in casa nostra. Poi è successo quello che è successo. Ho avuto la prontezza di restare lucido, come tutti i miei compagni. È stato un lavoro di squadra, avremmo fatto ovviamente lo stesso se fosse stato un avversario. Tutto qua. L’unica cosa che conta è che Christian ora stia bene", riferendosi ovviamente a Eriksen.