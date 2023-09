Milan: nessun allarme per Theo Hernandez, Giroud ci sarà

Ci sono ancora alcune pratiche da sbrigare e con il countdown verso il derby che va via via consumandosi è lecito aggrapparsi a tutta la scaramanzia possibile. Dopo giorni di preoccupazione più o meno motivata, in casa Milan si torna però a respirare. In attesa del rientro alla base di Leao, Okafor, Maignan, Pulisic e Musah, impegnati tra stasera e mercoledì con le rispettive nazionali (gli ultimi a giocare saranno gli statunitensi il 13 contro l'Oman), Stefano Pioli può consolarsi con le notizie in arrivo dalla Francia. Theo Hernandez, alle prese con un piccolo fastidio al polpaccio, non dovrebbe essere in dubbio, come non è in discussione la presenza contro l'Inter di Olivier Giroud, già rientrato alla base e pronto a riaggregarsi al gruppo, gradualmente, per la preparazione del derby. L'unico assente quasi certo, tolto lo squalificato Tomori, dovrebbe essere Kalulu, al cui posto giocherebbe quindi Kjaer, reduce dal doppio impegno con la sua Danimarca. Per il resto, squadra al completo e anche decisamente motivata, viste le prestazioni più che rassicuranti di Chukwueze (gol e assist con la sua Nigeria), Reijnders (ottimo debutto con l'Olanda) e Pulisic, ancora in gol (su rigore) con gli Usa.