Il Clasico decide la Liga, ultima chance per il Real

-FRANCIA: Mentre il Psg si allena per la finale con l'Inter in casa del Montpellier, a due turni dal termine c'è bagarre in Ligue1 per la corsa agli tre posti Champions (due diretti, il terzo con accesso al terzo turno preliminare): il Marsiglia di De Zerbi è a quota 59, un punto più del Monaco, due più di Nizza, Lilla e Strasburgo. I marsigliesi si avvicinerebbero molto alla meta vincendo in casa del Le Havre, che però è in piena corsa per non retrocedere, come l'Angers che riceve lo Strasburgo. Più facile sembra il compito di Nizza e Lilla mentre il match clou ce l'ha il Monaco contro il Lione, deluso e in cerca di riscatto, per avere compromesso le sue chance con il ko interno con il Lens. Domani: 21 Angers-Strasburgo, Le Havre-Marsiglia, Rennes-Nizza, Montpellier-Psg, Brest-Lilla, Monaco-Lione.