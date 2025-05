Milan, Conceiçao si gode Leao e Maignan e si conferma mister rimonta: 16 punti recuperati da svantaggio

Ancora una rimonta, l'ennesima in stagione, ha permesso al Milan di tornare da Marassi con tre punti che servono poco a una classifica deficitaria ma che fanno tanto per morale e convinzione, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia tra 8 giorni contro il Bologna, unica strada ormai percorribile per il Diavolo per non rimanere senza coppe europee nella prossima stagione. Contro il Genoa è andato di scena il copione visto e rivisto sotto la gestione di Sergio Conceiçao: la squadra va sotto, l'allenatore ha il merito di pescare i jolly dalla panchina, e più con la forza della disperazione che con il gioco riesce a ribaltarla. Con quella di ieri sono 8 le rimonte da quando il portoghese guida i rossoneri: 6 in campionato, che hanno fruttato la bellezza di 16 punti (19 se consideriamo anche la gestione Fonseca), e due in Supercoppa Italiana contro Juve e Inter che hanno regalato il primo trofeo stagionale ai rossoneri, poco più di un brodino in una stagione complessivamente deficitaria e insufficiente.