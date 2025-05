Il Cagliari potrebbe festeggiare la salvezza già contro il Como, tuttavia Davide Nicola sa che non si può rischiare nulla. Il tecnico rossoblu lo ha spiegato nel corso della conferenza della vigilia del match: "Affronteremo questa partita come le altre, non ci focalizziamo su questa gara. Ne mancano tre e ogni partita ti dà l'opportunità di migliorare. Dobbiamo ancora raggiungere il nostro obiettivo, dovremo giocare in maniera non frenetica"