Milan, Chukwueze lancia segnali a Pioli: gol e assist con la Nigeria

La partita era quella che era, sull'avversario è quasi meglio sorvolare, ma con il derby che si avvicina ogni segnale va tenuto nella debita considerazione. Mentre Pulisic, in gol su rigore contro l'Uzbekistan (3-0 per gli Usa in amichevole, in campo anche Musah), rientrerà a Milano solo a poche ore dalla sfida contro l'Inter (il 13 gli Stati Uniti giocheranno contro l'Oman), Samu Chukwueze ha terminato la sua trasferta con la nazionale nigeriana ed è pronto a tornare portandosi in dote un gol e un assist nel 6-0 della Nigeria contro la modesta Sao Tome and Principe. Se il primo pensiero, lecito, è chiaramente "beh, ma contro Sao Tome", il secondo dovrebbe portare al tabellino dell'incontro, perché l'esterno ex Villarreal ha fatto tutto in poco più di sei minuti, il tempo di entrare, timbrare il cartellino e andare sotto la doccia con i compagni. Il che, sia pure con la dovuta cautela, significa comunque che la condizione fisica di Chuku sta migliorando e che, in ogni caso, potrà essere prezioso contro l'Inter anche a gara in corso. Piccolo dettaglio per nulla irrilevante: nella stessa gara Victor Osimhen ha firmato una tripletta (il secondo gol su rigore, ndr) e ha giocato per 90' più recupero.