Milan, Gimenez: "Mi piace la sicurezza di Ibrahimovic, sto convincendo i compagni ad allenarsi prima di colazione"

Questa sua ossessione per le prestazioni lo ha portato ad approfondire il mondo delle statistiche al fine di riuscire a capire dove migliorare e come poter raggiungere nuovi obiettivi, al fine di trascinare anche la squadra come già dimostrato nel corso di questi primi mesi al Milan: "Ho fatto un corso di lettura delle statistiche e le organizzo in base ai risultati. Posso consultare come è andata qualsiasi partita e ogni tre mesi faccio una statistica generale di duelli vinti, duelli persi, dribbling, tiri. Così vedo se la statistica è in calo, se la statistica aumenta, e ciò che sta diminuendo è quello che cerco di migliorare - conclude Gimenez -. Quando il grafico è in discesa, è pericoloso. Quando è in pericolo, so che devo concentrarmi su quello. E rimanere dopo l'allenamento a lavorare sui tiri in porta".