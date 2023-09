Inter, Dumfries già in forma derby: quattro assist e rigore procurato con l'Olanda

INTER

Borsino nerazzurro verso sabato: Lautaro può riposare, mentre Asllani e Cuadrado non preoccupano. Il caso Sanchez

Dopo i tre assist contro la Grecia, Denzel Dumfries ha confermato lo splendido momento di forma regalando un altro assist e procurandosi un calcio di rigore contro l'Irlanda: l'Olanda vola sulla fascia destra, così come era accaduto all'Inter visto che il 27enne nelle prime tre partite di campionato aveva segnato un gol (a Cagliari) e fornito un assist (contro il Monza). E Simone Inzaghi spera che Dumfries mantenga questo livello fisico e mentale anche sabato, in un derby che si preannuncia spettacolare ed equilibrato, per almeno due motivi: il primo sono le imperfette condizioni di Cuadrado, che comunque partirebbe dalla panchina, e il secondo è la possibile assenza di Theo Hernandez sull'esterno sinistro del Milan che potrebbe facilitargli le volate offensive.

Arrivato all'Inter nel 2021/22 per 15 milioni di euro dopo la partenza di Hakimi, nonostante l'ingombrante paragone con l'esterno marocchino Dumfries si è preso subito la titolarità sulla fascia destra divenendo un fattore per Inzaghi. Quasi ala aggiunta, non ha mai fatto mancare il proprio apporto in avanti (cinque gol e sette assist la prima stagione, due gol e sette assist la scorsa), non salvandosi da qualche critica dei tifosi per la parte difensiva, cosa che comunque ha progressivamente migliorato a partire dall'anno scorso, soprattutto da metà stagione in poi. Due estati in bilico, si è parlato spesso di una possibile cessione (soprattutto al Chelsea), ma intoccabile per il proprio allenatore. Non è un caso che Inzaghi se ne sia privato pochissime volte, e sarà così anche quest'anno nonostante un rivale decisamente più pronto come Cuadrado rispetto a Bellanova.

SITUAZIONI CUADRADO E SANCHEZ A proposito del colombiano, arrivano conferme sul fatto che il problema in cui è incappato in nazionale non sembra grave: potrebbe saltare la sfida col Cile e rientrare in anticipo a Milano ma nel derby dovrebbe esserci. A proposito di Cile, resta il rebus Sanchez. L'Inter preferirebbe non giocasse anche contro la Colombia ma per il ct Berizzo è un titolare e una colonna dell'attacco quindi, se il problema anemia sarà definitivamente rientrato, è possibile che scenda in campo, magari per non tutti i 90 minuti.

LAUTARO E ASLLANI Per Asllani settanta minuti contro la Polonia, nel finale il centrocampista è crollato a terra chiedendo il cambio ma, in attesa di dettagli più precisi, sembrano più crampi che un reale infortunio. C'è poi la situazione relativa a Lautaro Martinez, martedì l'Argentina sfida la Bolivia e Scaloni potrebbe risparmiare il Toro: "Farò qualche variazione rispetto all'Ecuador, Alvarez può giocare" ha detto il ct albiceleste.

