Bper official banking partner della Ssc Napoli

La SSC Napoli e BPER Banca annunciano la firma di una partnership, valida fino a tutta la stagione 2026-2027, grazie alla quale BPER renderà disponibile ai tifosi azzurri una gamma innovativa di servizi bancari studiati su misura per le loro esigenze, che saranno al centro di tutte le iniziative di marketing che i due brand attiveranno nei prossimi mesi.Grazie a questo accordo, BPER Banca lancerà una linea esclusiva di carte di pagamento ispirate al Club, pensate per offrire ai tifosi non solo strumenti di pagamento, ma anche accesso a esperienze uniche e privilegi, integrati in un ecosistema digitale dedicato e connesso al programma di loyalty del Napoli. Si tratta di un progetto che fonde innovazione, passione e servizi finanziari, creando un'esperienza che va oltre lo stadio e accompagna il tifoso nella vita di tutti i giorni.