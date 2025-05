Inchiesta Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: una giornata di squalifica

C'è una prima importante decisione in merito all'inchiesta curve e al filone sportivo con in primo piano i rapporti tra ultrà e giocatori di Inter e Milan. Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la procura federale una giornata di squalifica in campionato, da scontare sabato contro il Verona, e una multa - 15.000 euro il tecnico, 30.000 euro il centrocampista - per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva: l'articolo 4, quello sulla lealtà, probità e correttezza, e l'articolo 25 comma 10, che vieta di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società.