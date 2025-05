Milan, turnover massiccio col Bologna: tre punte per una finale

Cinque giorni per raddrizzare una stagione fallimentare resa ancora più dura dall'impresa dell'Inter contro il Barcellona. In casa Milan è cominciata la missione finale di Coppa Italia e la particolarità è che i rossoneri affronteranno anche in campionato, venerdì sera, il Bologna ancora in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. La testa dei rossoneri è invece già completamente proiettata alla sfida di mercoledì 14 a Roma contro i rossoblù (esclusiva Canale 5) e per questo Conceiçao sta pensando a un massiccio turnover per la sfida di domani sera.