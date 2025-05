Milan-Bologna, anticipo di Coppa Italia: Pulisic sfida Orsolini

Dopo aver centrato la terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato, per il Milan è tempo di sfidare il Bologna, in quello che sarà, di fatto, l’antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 14 maggio. Nell’ultimo turno di campionato, i rossoneri hanno vinto 2-1 in trasferta a Marassi contro il Genoa, salendo così a 57 punti in classifica tenendo così viva la speranza, seppur ridotta al lumicino, di centrare un posto in Europa. Dall’altro lato, la squadra di Italiano è reduce dall’1-1 casalingo con la Juventus: un risultato che ha fatto retrocedere Orsolini e compagni alle spalle di Roma e Lazio. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime cinque gare in campionato e, a San Siro, scenderà in campo con la determinazione giusta per portare a casa i tre punti. Nonostante il divario in classifica, quello tra Milan e Bologna si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto.