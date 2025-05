Ancelotti, l'addio al Real dopo il Clasico: poi la firma con il Brasile

L'affare stava per saltare, ma poi tutte le tessere del domino sono andate al loro posto. Xabi Alonso ha comunicato alla dirigenza del Bayern Leverkusen la volontà di andare al Real Madrid di fatto spianando la strada di Carlo Ancelotti verso il Brasile. L'approdo del tecnico di Reggiolo sulla panchina verdeoro era stato messo in discussione a un passo dalla conclusione: il Real Madrid, infastidito dalla trattativa tra la federazione Brasiliana e Ancelotti a stagione ancora in corso, si era messo di traverso, non assicurando l'uscita di Carletto prima del Mondiale per Club, condizione fondamentale per i sudamericani. Ora però, con l'accordo raggiunto con Xabi Alonso, sembra essere tornata la calma in casa Blancos. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'annuncio dell'accordo tra Ancelotti e il Brasile potrebbe arrivare dopo li Clasico, permettendo così di preparare un doveroso tributo di congedo a Don Carlo.