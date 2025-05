Problemi di salute per il tecnico del Girona: Michel Sánchez ricoverato

Michel Sánchez non sarà sulla panchina del Girona nel prossimo impegno della squadra contro il Villarreal. Il tecnico degli spagnoli ha avuto dei problemi di salute in seguito ai quali è stato ricoverato in ospedale: l’ex calciatore di Malaga e Rayo Vallecano rimarrà sotto osservazione medica per le prossime ore. Il vice nel frattempo ha voluto tranquillizzare tutti sulle condizioni di Michel: “Era una questione di protocollo. Siamo tranquilli perché ho potuto parlare con lui e l’allenatore sta bene. Continua a lavorare dall’ospedale”. Di seguito il comunicato del Girona: