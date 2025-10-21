Il Milan scopre il leader Gabbia: guida la difesa, "salva" Leao e... chiude il mercato

Domenica sera, al netto dello sfortunato errore in occasione della rete di Gosens (ma gran parte della colpa è di Maignan, ndr), la sua partita è stata perfetta. Mai un metro lasciato a Kean, mai un duello perso, di testa o di piede, di fisico o con intelligenza. Serviva un top player al centro della retroguardia, forse oggi non è poi così necessario. Certo, numericamente farebbe comodo, ma il posto in squadra di Gabbia oggi è più saldo che mai. Un intoccabile come pochi altri, una specie di Modric traslocato davanti a Maignan, esperienza e saggezza al centro del progetto. Un anno fa lo ha richiamato in Nazionale Spalletti. Gattuso lo ha confermato di recente, certificandone la crescita tecnica e mentale. E' diventato solido e non è un caso che la sua faccia abbia fatto spesso capolino lo scorso anno davanti alle tv. C'era da raccontare una sconfitta e arrivava lui. Sempre. Prolungamento della società in alcune occasioni, in sostituzione della società altre volte. Il Milan e Allegri adesso si affidano a lui e puntano su di lui. Per una fiducia che, oggi, sembra molto ben riposta.