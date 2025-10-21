Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL PERSONAGGIO

Il Milan scopre il leader Gabbia: guida la difesa, "salva" Leao e... chiude il mercato

Punto di riferimento della seconda retroguardia del campionato: ecco perché non è più così necessario un top player davanti a Maignan

di Alessandro Franchetti
21 Ott 2025 - 10:06

Non ha bisogno di una fascia per giocare da capitano e per informazioni basta rivolgersi a Rafa Leao. L'immagine è tra le più belle della domenica sera: il portoghese segna il rigore del sorpasso alla Fiorentina che vale il primo posto del Milan in solitaria e lui, Matteo Gabbia, corre verso il compagno, per primo, un po' per abbracciarlo, molto per tenergli la maglietta che si stava sfilando guadagnandosi una logica, e imprudente, ammonizione. Roba da leader, da giocatore maturo e lucido, da uomo squadra tout court. Da capitano senza fascia, appunto. La crescita di Gabbia, nell'ultimo anno, è stata evidente ed esponenziale. Era tra i migliori della difesa rossonera già nella scorsa, disastrosa, stagione. Lo è ancora di più oggi, che Allegri ha trasformato la linea davanti a Maignan in una linea Maginot, con Tomori e Pavlovic a mettere muscoli e gamba e Gabbia a guidare da play. Risultato: seconda miglior difesa del campionato con quattro gol subiti. Rispetto al recente passato sembra un'altra era geologica.

Domenica sera, al netto dello sfortunato errore in occasione della rete di Gosens (ma gran parte della colpa è di Maignan, ndr), la sua partita è stata perfetta. Mai un metro lasciato a Kean, mai un duello perso, di testa o di piede, di fisico o con intelligenza. Serviva un top player al centro della retroguardia, forse oggi non è poi così necessario. Certo, numericamente farebbe comodo, ma il posto in squadra di Gabbia oggi è più saldo che mai. Un intoccabile come pochi altri, una specie di Modric traslocato davanti a Maignan, esperienza e saggezza al centro del progetto. Un anno fa lo ha richiamato in Nazionale Spalletti. Gattuso lo ha confermato di recente, certificandone la crescita tecnica e mentale. E' diventato solido e non è un caso che la sua faccia abbia fatto spesso capolino lo scorso anno davanti alle tv. C'era da raccontare una sconfitta e arrivava lui. Sempre. Prolungamento della società in alcune occasioni, in sostituzione della società altre volte. Il Milan e Allegri adesso si affidano a lui e puntano su di lui. Per una fiducia che, oggi, sembra molto ben riposta. 

Leggi anche

Messaggi al campionato? Nessuno, ma la lepre Max non si fa mai riprendere

gabbia
milan

Ultimi video

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

01:58
SRV RULLO INTER SOMMER TORNA MURO PRE UNION 20/10 SRV

Sommer si riprende l'Inter: "Vogliamo vincere"

01:07
DICH CONTE PRE PSV SU MCTOMINAY PER SITO 20/10 DICH

Conte: "McTominay? Decide lui, non forzo i calciatori"

01:30
DICH CONTE PRE PSV SU NUOVO NAPOLI PER SITO 20/10 DICH

Conte e il nuovo Napoli: "Siamo più dominanti, ma manca ancora concretezza"

01:23
DICH CONTE PRE PSV SU PSV PER SITO 20/10 DICH

Conte: "Psv ottima squadra, ma siamo qui per vincere"

00:39
DICH BEUKEMA PRE PSV SU NAZIONALE PER SITO 20/10 DICH

Beukema e il sogno Nazionale: "Ci spero, ma conta fare bene con il Napoli"

01:01
DICH BEUKEMA PRE PSV SU RITORNO IN OLANDA PER SITO 20/10 DICH

Beukema, emozione Olanda: "Bello tornare qui. Io e Lang carichissimi"

01:14
DICH CHIVU PRE UNION SU UNION PER SITO 20/10 DICH

Chivu e l'Union Saint-Gilloise: "Squadra molto aggressiva, dovremo essere pronti"

00:42
DICH CHIVU PRE UNION SU ATTACCANTI PER SITO 20/10 DICH

Chivu e gli attaccanti: "Lautaro ora sta bene, Thuram salta anche il Napoli"

00:56
DICH CHIVU PRE UNION SU OBIETTIVI INTER PER SITO 20/10 DICH

Chivu lancia l'Inter: "Dobbiamo pensare in grande, su tutti i fronti"

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

I più visti di Milan

Cesari: "Tocco su Gimenez lieve, errore tecnico alla base"

I vertici arbitrali assolvono Marinelli e Abisso. Ma pizzicano Gimenez

 Max Allegri

Allegri: "Ci sono giocatori che riposano per un mese, Saelemaekers c'è". Anche Nkunku ko

Scelte obbligate per Allegri, anche Loftus-Cheek out. In panchina quattro giovani

Messaggi al campionato? Nessuno, ma la lepre Max non si fa mai riprendere

Profilo basso Allegri: "Messaggio al campionato? Nessuno. Avanti con entusiasmo, ma senza esaltarci che è ancora lunga"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:24
Champions, arbitri: lo sloveno Vincic per la Juve. De Burgos per l'Atalanta
10:07
Cristiano jr sulle orme di papà, convocato in U16 del Portogallo
09:25
Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, tra feriti anche agenti polizia
08:14
Favola Mjällby, vince il campionato di Svezia
23:30
Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e i romanisti"