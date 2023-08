Milan: Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic dal 1’ col Bologna

SERIE A

Formazione praticamente fatta per il tecnico per l’esordio in Serie A: Chukwueze, Okafor e Romero dalla panchina, squalificato Musah

La certezza è che c'è abbondanza e, di conseguenza, grandi possibilità di scelta per Stefano Pioli. Il Milan si avvicina all'esordio in campionato - previsto per lunedì sera al Dall'Ara di Bologna - tirato a lucido dal mercato, con svariati nuovi giocatori, un nuovo sistema di gioco rinnovato in facce e piedi, centrocampo e attacco ritoccati.

Degli 8 acquisti ne mancherà solo uno, Yunus Musah, chiamato a scontare una giornata di squalifica rimediata nell’ultima giornata della Liga dell’anno scorso. Gli altri sette invece ci saranno, chi dall'inizio chi a gara in corso.

Nel nuovo 4-3-3, il tecnico rossonero dovrebbe lanciare subito dal 1' Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic. Per il resto è confermatissimo Magic Mike Maignan tra i pali, davanti a lui ci saranno Thiaw e Tomori come difensori centrali e Kalulu (Calabria non è al meglio) e Theo Hernandez sulle corsie.

In mezzo al campo, proprio affiancato dai due nuovi arrivati, ci sarà Krunic e davanti, con l'americano a destra, gli intoccabili sono Giroud da 9 e Rafa Leao alla prima ufficiale con la numero 10 sulla sua corsia mancina.

L'unico assente, oltre a Musah squalificato, è il lungodegente Bennacer, mentre partiranno dalla panchina Chukwueze, Okafor e Romero. L'esordio del nuovo Milan si avvicina ora dopo ora e per vedere il rinnovato Diavolo... sale la curiosità.