Milan a caccia dell'attaccante, sondaggio con la Juve per Kean

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri pensano a un'offerta in prestito oneroso e diritto di riscatto, ma il preferito resta Broja del Chelsea

Il mercato del Milan non è finito. Dopo un mese di luglio a tutta velocità i rossoneri studiano le mosse per gli ultimi giorni della sessione estiva alla caccia di un difensore centrale, di un mediano-regista e di un attaccante. Nelle ultime ore si registrano novità soprattutto per quanto riguarda il ruolo del vice-Giroud perché secondo quanto riporta Sky Sport i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio con la Juventus per Moise Kean, che ha più esperienza anche internazionale di Lorenzo Colombo (l'arrivo di una punta è comunque subordinato alla sua cessione al Cagliari o al Genoa) e potrebbe essere utile anche per una questione di liste visto che si tratterebbe di un calciatore italiano.

I rossoneri starebbero pensando a un'offerta sulla base di un prestito oneroso, a circa 5 milioni, con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una formula molto 'vantaggiosa' che è però difficile che i bianconeri possano accettare perché alla Juve nessuno è incedibile ma Giuntoli vuole monetizzare dalle cessioni.

La Juventus potrebbe comunque giocare un ruolo importante per il nome del nuovo attaccante del Milan perché nelle ultime ore i bianconeri hanno riallacciato i contatti con il Chelsea per lo scambio Vlahovic-Lukaku e se a Londra dovesse arrivare il serbo i Blues potrebbero lasciar partire Armando Broja, attaccante albanese classe 2001, che è la prima scelta dei rossoneri per far rifiatare Giroud.

L'unico dubbio è la tenuta fisica del ragazzo, che ha subito un infortunio al legamento crociato lo scorso dicembre e da allora non ha più messo piede in campo, ma i buoni rapporti con il club inglese, rinsaldati anche in questa stagione con le trattative Loftus e Pulisic, potrebbero favorire un'operazione in prestito con diritto di riscatto.

Più defilato invece in questo momento il nome di Hugo Ekitiké, attaccante del Psg che i parigini considerano un esubero ma che potrebbero presto inserire come contropartita nella trattativa per Kolo Muani dall'Eintracht.

Vedi anche Atalanta Atalanta, ufficiale il colpo De Ketelaere: è prestito oneroso con diritto di riscatto