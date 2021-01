Milan, l’emergenza continua: la situazione degli indisponibili

DALL'INFERMERIA

Dopo il ko con la Juve il Milan deve rialzarsi (anche se è caduto in piedi) e deve farlo subito. In questa stagione così intensa i rossoneri torneranno in campo già sabato sera per provare a difendere il primato in classifica (e magari per allungare sfruttando lo scontro diretto tra Inter e Roma) e lo faranno ancora in piena emergenza. Contro i bianconeri la squadra si è dimostrata in grado di adattarsi, Calabria a centrocampo è stato tra i migliori, ma Pioli attende con ansia il rientro dei titolari.

Se per Rebic e Krunic, risultati positivi al Covid nell’immediata vigilia del big match di San Siro, è impossibile stabilire una data per il rientro, il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, assente ormai da inizio novembre, sembra essere piuttosto vicino: "Sta meglio, la prossima partita è tra tre giorni. Credo che a Cagliari ci sarà" ha detto Pioli dello svedese. Ibra ha smaltito il problema al polpaccio e potrebbe tornare tra i convocati per la Coppa Italia per poi riprendersi una maglia da titolare contro i sardi in campionato.

Qualche giorno di pazienza in più per Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers, che sono ancora alle prese con fastidi muscolari e per cui le previsioni parlano di una settimana e mezza circa ancora, mentre i tempi sono molto più lunghi per Matteo Gabbia (un mese circa), che è sempre alle prese con l’infortunio al legamento. L’unica buona notizia per Pioli, al momento, è il ritorno in mediana di Sandro Tonali dopo la squalifica.

La partita con la Juve ha dimostrato che la rosa in mano a Pioli è molto versatile, composta da giocatori duttili e pronti a sacrificarsi anche fuori ruolo, ma il tecnico ha fretta di recuperare tutti perché la classifica è cortissima, l’Inter dista soltanto un punto e i rossoneri non possono più sbagliare.

