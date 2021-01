Milan, Pioli: "Gara equilibrata, è stata indirizzata dal 2-1"

QUI MILAN

Stefano Pioli è comunque soddisfatto della prova del Milan contro la Juventus. "La partita è stata equilibrata, in alcuni momenti hanno fatto meglio di noi, così come noi abbiamo fatto meglio in altri momenti. L'episodio del 2-1 ha cambiato l'inerzia della partita e poi non siamo più riusciti a riprenderla - ha spiegato il tecnico - Sette assenze sono tante, non abbiamo perso l'identità". Su Ibra: "Sta meglio, la prossima partita è tra tre giorni. Credo che a Cagliari ci sarà". lapresse

Questa volta le tante assenze si sono sentite al cospetto dei campioni in carica. "Sette assenze sono tante, non abbiamo perso l'identità. Gli episodi e la qualità degli avversari hanno fatto la differenza. Sul 2-1 stavamo forse tenendo meglio il campo di loro".

Qualche pecca nella fase difensiva. "In qualche situazione difensiva si poteva fare meglio, non siamo riusciti a sfruttare qualche recupero alto nel primo tempo".

Il tecnico applaude comunque i suoi. "La squadra poteva spaventarsi, ha saputo stanotte che sarebbero mancati altri due giocatori. Non ha avuto paura. Abbiamo certi valori, abbiamo tenuto il campo bene. La Juventus ha vinto nove scudetti, ha grande qualità, ma abbiamo tenuto testa con convinzione e forza. La loro qualità ci ha penalizzato sui gol, anche se potevamo essere più attenti".

La sconfitta dopo 304 giorni. "Era tanto che non vivevamo le brutte sensazioni di una sconfitta, gli ho dato una pacca sulla spalla, se lo meritavano. Non ci devono essere rimpianti dopo una gara così, testa alta, la partita l'abbiamo fatta e tra tre giorni dobbiamo tornare in campo".

La mentalità. "Giochiamo ogni singola partita con convinzione, mi auguro di ritornare ad avere più possibilità di scelta e certi giocatori importanti. Il fatto di aver mantenuto l'intensità senza certi giocatori ci deve dare grande convinzione".

Leao continua nel suo percorso di crescita. "Sta crescendo tanto, stasera ha tenuto sempre in ansia la difesa avversaria. Nella cattiveria può fare passi in avanti, li farà e li sta facnedo. Sta lavorando per la squadra come non aveva mai fatto, è un segno della sua crescita e disponibilità. Ha grandissima potenzialità, continuerà a crescere".

