L'Atalanta presenta il nuovo logo: torna il tondino degli anni ottanta

22 Mag 2026 - 10:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

"Storia, identità, trazioni e futuro". E, soprattutto, "a testa alta". L'Atalanta ha presentato sul suo canale YouTube il nuovo logo societario, un rebranding che rappresenta un ritorno al tondino degli anni tra il 1981 al 1993. La novità cade nel secondo anniversario della conquista dell'Europa League, il 22 maggio 2024 a Dublino col 3-0 al Bayer Leverkusen, e il nuovo simbolo prende inspirazione dal profilo della "dea" dal logo in uso dal 1993, inserito in un ovale a sfondo per metà azzurro e nero separati da una linea bianca in diagonale e sormontato dalle scritte Atalanta e 1907. I loghi storici dell'Atalanta sono tuttora oggetto di una mostra diffusa in luoghi simbolo della città di Bergamo. 

Ultimi video

02:40
Conte, quanta fretta di andar via: i motivi dell'addio facile

Conte, quanta fretta di andar via: i motivi dell'addio facile

01:37
MCH VITTORIA DI CR7 MCH

CR7 campione con l'Al Nassr: Inzaghi beffato

06:54
Piotr Zielinski intervistato da Sportmediaset

Zielinski: "Inter, scudetto speciale. Chivu un grande, vi svelo il mio futuro"

01:00
MCH PRESENTAZIONE NUOVA MAGLIA INTER 21/5 MCH

L'Inter presenta la nuova maglia in centro a Milano: ci sono anche i due trofei stagionali

03:59
DICH MAROTTA 21/5 DICH

Marotta: "A Milano gli unici con due stelle, siamo la squadra della città"

02:54
ITW EL SHAARAWY 21/5 DICH

Roma, El Shaarawy: "Se andiamo in Champions sarà una stagione memorabile"

02:38
ITW GALANTE 21/5 DICH

Inter, senti Galante: "Chivu mi ha sorpreso"

03:35
Italia, i tre nomi per il prossimo ct

Italia, i tre nomi per il prossimo ct

00:53
La finale di Luis Enrique

La finale di Luis Enrique

02:20
Calafiori, due anni top

Calafiori, due anni top

04:23
Dall'Inter alla Juventus, quando la Champions si decide all'ultima giornata

Dall'Inter alla Juventus, quando la Champions si decide all'ultima giornata

01:48
La manita di Unai Emery

La manita di Unai Emery

02:26
Mkhi pensa all'addio

Mkhi pensa all'addio

02:09
Gasp imperatore di Roma

Gasp imperatore di Roma

01:57
Vlahovic e Leao: perché devono restare e perché no

Vlahovic e Leao: perché devono restare e perché no

02:40
Conte, quanta fretta di andar via: i motivi dell'addio facile

Conte, quanta fretta di andar via: i motivi dell'addio facile

I più visti di Calcio

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

SRV RULLO CONTE PAROLE D'ADDIO STORY 18/5 (MUSICATO)

Dal Bari al... Napoli: tutti gli addii di Conte, tra sfoghi e la storia che si ripete

Intervista a Collina

Intervista a Collina

DICH MAROTTA 21/5 DICH

Marotta: "A Milano gli unici con due stelle, siamo la squadra della città"

Conte già rimpianto

Conte è già un rimpianto, ma Napoli sogna Guardiola

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:41
Arbeloa conferma che lascerà la panchina del Real Madrid
Simone Inzaghi
11:22
Delusione Al-Hilal, Inzaghi: "Siamo gli unici imbattuti e portiamo a casa solo un titolo"
10:42
L'Atalanta presenta il nuovo logo: torna il tondino degli anni ottanta
10:27
Guardiola ct dell'Italia? Luis Enrique lascia uno spiraglio aperto: "Non credo ma..."
09:36
Coppa di Francia: maxirissa alla vigilia di Nizza-Lens a Parigi, 65 fermi e 6 feriti