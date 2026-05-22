L'Atalanta presenta il nuovo logo: torna il tondino degli anni ottanta

"Storia, identità, trazioni e futuro". E, soprattutto, "a testa alta". L'Atalanta ha presentato sul suo canale YouTube il nuovo logo societario, un rebranding che rappresenta un ritorno al tondino degli anni tra il 1981 al 1993. La novità cade nel secondo anniversario della conquista dell'Europa League, il 22 maggio 2024 a Dublino col 3-0 al Bayer Leverkusen, e il nuovo simbolo prende inspirazione dal profilo della "dea" dal logo in uso dal 1993, inserito in un ovale a sfondo per metà azzurro e nero separati da una linea bianca in diagonale e sormontato dalle scritte Atalanta e 1907. I loghi storici dell'Atalanta sono tuttora oggetto di una mostra diffusa in luoghi simbolo della città di Bergamo.