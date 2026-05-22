Coppa di Francia: maxirissa alla vigilia di Nizza-Lens a Parigi, 65 fermi e 6 feriti

22 Mag 2026 - 09:36
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Sessantacinque persone sono state fermate dopo gravi incidenti questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni. Un centinaio di tifosi del Nizza si sono riuniti prima di mezzanotte nel X arrondissement, vicino al Canal Saint-Martin, luogo molto affollato di giovani la sera. Una rissa è scoppiata per motivi al momento sconosciuti e si è prolungata fino all'intervento, ripetuto, della polizia. Gli agenti hanno effettuato 65 fermi e sequestrato coltelli e mazze anche passamontagna e guanti antitaglio. Considerata a rischio, la finale di Coppa di Francia prevede stasera lo schieramento di 2.000 poliziotti. 

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