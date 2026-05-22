Delusione Al-Hilal, Inzaghi: "Siamo gli unici imbattuti e portiamo a casa solo un titolo"

La squadra di Simone Inzaghi, che ha perso ben 7 punti di vantaggio sui rivali, ha chiuso la stagione con 84 punti, due in meno rispetto all'Al-Nassr. "Siamo l'unica squadra imbattuta al mondo e portiamo a casa solo un titolo, la King Cup”, ha ribadito Inzaghi, che nell'ultima giornata ha battuto 1-0 l'Al-Fayha. Un risultato che non gli ha permesso di scavalcare Ronaldo e compagni, che hanno battuto 4-1 il Damac.