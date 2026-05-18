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Milan, Allegri in bilico anche con la Champions: perché Max potrebbe fare un passo indietro

Con il Milan tra le prime quattro scatterebbe anche il rinnovo (e il relativo adeguamento) automatico: se sarà addio, dovrà deciderlo il livornese

18 Mag 2026 - 20:30
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L'obiettivo è quasi centrato ma il futuro rimane un rebus. Max Allegri sta per riportare il Milan in Champions League ma questo potrebbe non bastare per rivederlo sulla panchina del Diavolo anche nella prossima stagione. 

Con la vittoria di Genova i rossoneri hanno quasi blindato un posto tra le prime quattro: basterà battere il Cagliari domenica prossima a San Siro per averne la certezza matematica. E con la Champions scatterebbe anche il rinnovo automatico di Allegri con tanto di adeguamento: lo stipendio si spingerà a 6 milioni all'anno fino al 2028. Per questo è improbabile che Cardinale decida di esonerare Max: l'ingaggio del livornese (più quello del suo eventuale sostituito) peserebbe come un macigno sulle casse rossonere. 

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Tutto però potrebbe cambiare nel caso in cui fosse Allegri a dire basta. Nelle ultime uscite Max è sembrato estremamente provato da una stagione forse più complessa di quanto aveva immaginato. E il futuro non promette nulla di buono: con il doppio impegno, il Milan dovrà allungare di molto una rosa apparsa corta perfino per la sola Serie A. Ed è proprio qui che si giocherà gran parte della partita: Allegri chiederà garanzie per avere a disposizione una squadra che possa ambire a vincere trofei.  

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In più c'è anche da considerare il fattore ambientale. Allegri non ha fatto mistero di essere in sintonia con Igli Tare, ma il ds albanese sembra sempre più vicino all'addio. Inoltre il livornese ha di fatto confermato le indiscrezioni che parlavano di un rapporto deteriorato con Ibrahimovic. Se, come sembra, il ticket composto da Massimo Calvelli, ex ceo Atp, e lo svedese dovesse prendere il comando delle operazioni, sostituendo di fatto Giorgio Furlani, non è da escludere che Max possa fare un passo indietro. 

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