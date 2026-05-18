Milan, Allegri in bilico anche con la Champions: perché Max potrebbe fare un passo indietro

Tutto però potrebbe cambiare nel caso in cui fosse Allegri a dire basta. Nelle ultime uscite Max è sembrato estremamente provato da una stagione forse più complessa di quanto aveva immaginato. E il futuro non promette nulla di buono: con il doppio impegno, il Milan dovrà allungare di molto una rosa apparsa corta perfino per la sola Serie A. Ed è proprio qui che si giocherà gran parte della partita: Allegri chiederà garanzie per avere a disposizione una squadra che possa ambire a vincere trofei.