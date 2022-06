Milan, inizia l'era RedBird: arrivato anche l'annuncio ufficiale

CAMBIO DI PROPRIETà

Concluso il passaggio al fondo d'investimento americano per 1,2 miliardi di euro. Closing entro settembre, Elliott resterà come socio di minoranza

A Casa Milan inizia l'era RedBird. Dopo le firme per il passaggio di proprietà per 1,2 miliardi di euro, è arrivato anche l'annuncio ufficiale che completa l'operazione. Comunicazione che sancisce definitivamente l'acquisto della maggioranza del club di via Aldo Rossi. Il closing è previsto entro il mese di settembre 2022 ed Elliott rimarrà come socio di minoranza. "Onorati di far parte della storia del Milan, entusiasti di poterne scrivere il prossimo capitolo ", ha dichiarato Gerry Cardinale, numero uno del fondo d'investimento americano. Cardinale, il primo giorno da patron del Milan











1 di 7 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

RIVIVI LA GIORNATA

17:50 Cardinale lascia Casa Milan

Dopo una giornata fitta, piena di impegni e confronti, Gerry Cardinale ha lasciato Casa Milan.

14:40 Cardinale ai giornalisti: "Odio perdere"

Gerry Cardinale ha incontrato i giornalisti presenti fuori da Casa Milan:"Odio perdere voglio vincere. Quello che è successo qualche weekend fa deve succedere di nuovo e il più spesso possibile. Faccio i complimenti a Elliott, Paolo e Ivan per quello che è stato raggiunto nell’ultimo anno e nell’ultimo weekend. Investo da 25 anni nello sport ma ciò che è stato raggiunto qui lo scorso weekend è qualcosa di davvero incredibile. Abbiamo visitato questa mattina il Museo del Milan e ho visto quanto ha fatto questo club e quanti successi sono stati raggiunti. Abbiamo il ruolo di custodi e gestori di quanto è stato costruito finora. Dobbiamo farlo con umiltà e riconoscendo il lavoro di squadra e gruppo che avete raggiunto insieme. Quando ho iniziato nel mondo dello sport, lo sport era diverso: oggi sono molti gli interessi coinvolti, di business e di capitali, c’è un impegno diverso ma sempre con lo stesso sentimento e determinazione di vincere. Odio perdere, mi sento un vincitore come lo siete voi. Il futuro dovrà essere costruito sui successi raggiunti finora con determinazione e volontà di vincere.Lo scorso weekend ho vissuto il tutto con anima da tifoso partecipando ai festeggiamenti: è stato uno spettacolo straordinario. Ho vissuto lo spettacolo delle World Series, del Super Bowl del NBA, ma nulla mi ha dato l’entusiasmo, l’eccitazione che ho provato quella domenica. Questo rapporto con la tifoseria è molto particolare: a loro dobbiamo restituire tutto quello che ci danno con la loro passione ed entusiasmo. Spero che lo spettacolo vissuto domenica possa essere rivissuto molte altre volte con i nostri tifosi. Ho iniziato le mie lezioni di italiano e le prime parole che ho imparato sono: Forza Milan".

© sportmediaset

13.25 Cardinale visita il museo di Casa Milan

Gerry Cardinale, dopo l'ufficialità e l'incontro con la dirigenza rossonera, ha visitato il Museo del Milan.

10.50 - Cardinale: "Onorati di far parte del Milan"

Dopo l'annuncio ufficiale del passaggio di proprietà del Milan, Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird, ha commentato l'acquisizione del club rossonero. "Siamo onorati di essere parte dell'illustre storia di AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale", ha dichiarato. Leggi per approfondire...

10.50- Elliott ringrazia il popolo milanista

Dopo l'annuncio ufficiale, anche Elliott, ha commentato l'operazione scrivendo una lettera ai tifosi rossoneriì. "In questo momento di transizione verso il prossimo capitolo della storia del Milan, voglio esprimere il nostro più profondo sentimento di umiltà, orgoglio e soprattutto gratitudine per le esperienze che abbiamo condiviso con ogni membro della famiglia Milan: non avremmo potuto fare niente di tutto questo senza di voi, il Popolo Milanista", si legge nel testo. Leggi per approfondire...

10.46 - L'annuncio ufficiale

RedBird alla guida dei Campioni d'Italia per accelerare il percorso iniziato da Elliott

RedBird Capital Partners ("RedBird") ed Elliott Advisors UK Limited ("Elliott") hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di RedBird dell'Associazione Calcio Milan ("AC Milan", "Milan" o il "Club"), neo Campione della Serie A. Il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell'estate, con il closing previsto entro settembre 2022.

L'accordo, che valuta il Club €1,2 miliardi, prevede che Elliott mantenga una partecipazione finanziaria di minoranza nel Club, nonché propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, consolidando così una partnership tra RedBird ed Elliott che darà continuità ai progressi compiuti sotto la guida di Elliott negli ultimi quattro anni.

La priorità per RedBird è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e il management del Club per dare continuità al percorso del Milan, puntando a un ritorno ai vertici del calcio mondiale. La combinazione di successi sul campo, strategia di acquisto e sviluppo di nuovi giocatori e gestione commerciale globale di altissimo livello, unite all'esperienza di RedBird nel guidare e sviluppare franchigie sportive internazionali garantiranno un futuro ancor più luminoso alla leggendaria storia del Milan.

10.40 - Maldini, Massara e Cardinale a Casa Milan

A Casa Milan c'è grande attesa per l'annuncio ufficiale per il passaggio di proprietà e in tempi diversi nella sede rossonera sono arrivati Paolo Maldini, Frederic Massara e Gerry Cardinale. Secondo quanto si apprende, il numero uno del fondo americano dovrebbe incontrare a breve il direttore tecnico rossonero per rassicurarlo e garantirgli la sua fiducia.

10.00 - Nuovo stadio: incontro di Cardinale col sindaco di Sesto

Gerry Cardinale non perde tempo. In attesa dell'ufficialità, il nuovo proprietario del Milan è già al lavoro da diverse settimane e la sua priorità è la costruzione del nuovo stadio. Per questo l'americano ha già fatto un sopralluogo a Sesto San Giovanni, come ha confermato il sindaco Di Stefano a La Gazzetta dello Sport. Leggi per approfondire...