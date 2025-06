Bayern, oggi l’esordio Mondiale. Kompany: “Finalmente si inizia”

La seconda giornata del Mondiale per Club si apre oggi pomeriggio alle ore 18 con la sfida tra il Bayern Monaco di Vincent Kompany e l’Auckland City. Dopo lo 0-0 di stanotte tra Al Ahly e Inter Miami, tocca ai bavaresi regalare le prime emozioni e i primi gol di questo Mondiale. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico del Bayern, con Kompany che ha voluto sottolineare l’importanza di questo nuovo torneo per i bavaresi: “Siamo qui e sentiamo che il torneo sta finalmente iniziando, non vediamo l’ora di giocare. Noi siamo una squadra, ci conosciamo bene dallo scorso anno e questo è un vantaggio. Vedremo cosa ci riserverà questo torneo. L’Auckland City è una squadra ben organizzata, hanno buona corsa e dovremo mostrare rispetto. Vogliamo affrontare la partita con serietà e prepareremo la sfida come abbiamo sempre fatto”.