Inter, Marotta: "Chivu scelto con proprietà, non è un ripiego"

"Abbiamo provveduto a una sostituzione adeguata alla storia del Club. Con Ausilio e Baccin abbiamo individuato in Chivu il profilo che sposasse il modello di riferimento dell'Inter. Una scelta condivisa con la proprietà, che è sempre al nostro fianco. Questa scelta non è un ripiego, non c'è stata confusione come è stato detto: abbiamo scelto rapidamente, in 24 ore". Lo dice il presidente e Ceo dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima della conferenza stampa dell'allenatore romeno a Los Angeles, dove i nerazzurri sono impegnati al Mondiale per Club Fifa.