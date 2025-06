Milan, Bernardo Corradi nello staff di Allegri: lascia il ruolo con l'Italia Under 20

Cambio di panchina per Bernardo Corradi, ma stavolta non da primo allenatore. L’ex attaccante di Lazio, Parma e Manchester City è pronto per una nuova avventura, questa volta al fianco di Massimiliano Allegri nel suo ritorno sulla panchina del Milan. Un salto importante per Corradi, che lascia così il ruolo di commissario tecnico dell’Italia Under 20 per entrare ufficialmente nello staff tecnico rossonero.