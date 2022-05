Milan a RedBird, ci sono le firme: Cardinale a Milano per l'ufficialità

verso l'ufficialità

La cessione del club è questione di ore: a Elliott (che rimarrà con una quota minoritaria) 1,3 miliardi di euro. Closing entro settembre

È attesa nelle prossime ore (possibile si vada a mercoledì) l'ufficialità del passaggio del Milan a RedBird a fronte di un pagamento 1,3 miliardi di euro a Elliott, che rimarrà con una quota minoritaria. Il numero uno del fondo d'investimento americano Gerry Cardinale, che era partito dagli Stati Uniti facendo tappa a Parigi, è arrivato poco dopo pranzo a Milano, segno che il passaggio di mano è praticamente fatto. Per il closing (il vero e proprio passaggio delle quote della società dal venditore all'acquirente) come da prassi servirà più tempo, potrebbero passare un paio di mesi durante i quali comunque RedBird lavorerà attivamente al futuro del club. Elliott: gli acquisti più costosi degli americani che hanno rilanciato il Milan























Il mercato è d'attualità ovviamente, anche se la priorità al momento è la conferma in blocco della dirigenza che ha riportato il Milan a vincere lo scudetto. A partire da Paolo Maldini che recentemente aveva espresso malumore per la mancata offerta di rinnovo: il ceo Gazidis sottoporrà un nuovo contratto all'ex capitano e a Massara, per poi iniziare a lavorare sul rafforzamento della squadra. Non solo acquisti, ovviamente: uno dei primi temi da affrontare sarà il rinnovo di contratto di Leao.

RedBird ha già esperienza nel mondo dello sport e, per quanto budget e impostazione del lavoro siano ancora ovviamente tutti da conoscere, ci si attende la prosecuzione della visione di Elliott: investimenti sostenibili, profili dalla grande prospettiva e crescita graduale ma costante della competitività della rosa.

SCARONI: "TUTTO STA ANDANDO COME PREVISTO"

"Tutto sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzerà la trattativa con il nuovo fondo proprietario, anche se poi tra signing e closing passerà qualche mese. Io mi auguro che ci sia una situazione definita in modo da poter affrontare il mercato che abbiamo davanti a noi con una proprietà chiara, perché questo agevola la vita a tutti". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni parlando con i giornalisti a Firenze a proposito dell'imminente acquisizione della societa' rossonera da parte di Gerry Cardinale, il capo di RedBird Capital Partners.