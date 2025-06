Reijnders: “Non sono qui per sostituire De Bruyne”

“Non sono qui per sostituire De Bruyne”. Tijjani Reijnders ha messo in chiaro quelle che dovranno essere le aspettative nei suoi confronti in quella che sarà la sua nuova avventura al Manchester City. Fare quello che ha fatto una leggenda come De Bruyne è difficile, ma Reijnders vuole imporsi per quelle che sono le sue qualità: “Devo fare il mio gioco, ma prendo spunti da diversi calciatori. Cerco di adattare le loro qualità alle mie caratteristiche, di De Bruyne mi ha sempre colpito il modo in cui osserva il campo e i suoi passaggi”. Un pensiero poi su Pep Guardiola: “È il migliore allenatore del molto, non vedo l’ora di imparare cose nuove qui. Ha uno stile di gioco diverso ed è proprio questo che attendo con entusiasmo”.